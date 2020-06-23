Немцы больше не верят в доллар

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может значительно упасть, если начнется вторая волна коронавируса. Об этом заявил главный макростратег Deutsche Bank по азиатскому рынку Самир Гоэл.

«Главный вопрос» для инвесторов заключается в том, стоит ли покупать доллар с премией за его кажущуюся безопасность на фоне опасений по поводу возможной второй волны коронавируса в США. Новая вспышка COVID-19 может привести к тому, что доллар серьезно ослабнет по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай, предупредил Гоэл.

Гоэл отметил, что с марта, когда коронавирус начал активно распространяться по всему миру, инвесторы предпочитали американский доллар валютам из стран «группы десяти» (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Канада, США и Швейцария). По его словам, инвесторы обычно «стекаются к американскому доллару» во времена неопределенности отчасти из-за его относительно удачной позиции в качестве мировой резервной валюты. Но сейчас ситуация меняется. Эксперт Deutsche Bank подчеркнул, что сегодня стратегия выхода США из-под ограничений выглядит хуже, чем у других стран.

Единого мнения относительно второй волны кризиса нет.

Ее ждут осенью, однако, не факт, что она будет. И если будет, непонятно насколько она будет разрушительна для экономики. Прямой ущерб наносит не сама пандемия, а карантин, который, прежде всего, бьет по международной торговле, туризму и сфере услуг. Пока в своих финансовых прогнозах большинство финансовых компаний в мире вообще игнорируют сценарий второй волны. Но если она будет, то мы не разделяем пессимистичный взгляд Deutsche Bank на американский доллар. Во времена войн и любых потрясений спрос на доллар и американские суверенные облигации растет. Эта реакция “зашита” в голове инвесторов.

Конечно против доллара говорят цифры: федеральный долг США достиг $26 трлн и растёт на триллион долларов за месяц. А это в 12 раз быстрее, чем до начала коронавирусной пандемии. Бюджетный дефицит более чем в $3 трлн. Однако долг США это проблема, прежде всего, не США, а их кредиторов. В принципе, его можно просто списать «плохим парням» из Китая, России, Турции и других стран. Денежная накачка Федрезерва не вызовет гиперинфляцию, но приведет к росту сырьевых товаров и акций. Для России и инвесторов этот сценарий неплох.

Сколько я живу, столько слышу предсказаний о смерти доллара, его вероятной девальвации, гиперинфляции и т.д.

Но мне кажется, что доллар еще простудится на похоронах тех, кто его хоронит сегодня. Мир, построенный на долларе, в принципе устраивает всех, кроме, возможно, Трампа. Не исключено, что в его планы действительно входит ввод новой валюты для США, Канады и Мексики. Однако входит ли данный сценарий в планы американской и международной финансовой олигархии? Маловероятно. Поэтому, если вы ждете вторую волну пандемии, стоит смело покупать американскую валюту. С моей точки зрения, ее девальвация маловероятна или практически исключена.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»