В 2020 году в Усолье-Сибирском откроется технопарк «Кванториум»

Также первый пилотный мобильный технопарк «Кванториум» появится в Иркутском, Шелеховском, Зиминском и Усольском районах, Слюдянке и Тулуне, сообщают в областной администрации.

Напомним, в Иркутской области в соответствии с региональным проектом "Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» создается сеть детских технопарков «Кванториум». С 2018 года работают два таких учреждения - "Кванториум Байкал" и "Кванториум РЖД" (на базе детской железной дороги).

«Кванториум Байкал» уже сотрудничает с вузами и научными организациями Иркутской области. Запланировано заключение соглашений с предприятиями реального сектора экономики