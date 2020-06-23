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В 2020 году в Усолье-Сибирском откроется технопарк «Кванториум»

23 июня 2020

Также первый пилотный мобильный технопарк «Кванториум» появится в Иркутском, Шелеховском, Зиминском и Усольском районах, Слюдянке и Тулуне, сообщают в областной администрации.

Напомним, в Иркутской области в соответствии с региональным проектом "Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» создается сеть детских технопарков «Кванториум». С 2018 года работают два таких учреждения - "Кванториум Байкал" и "Кванториум РЖД" (на базе детской железной дороги). 

«Кванториум Байкал» уже сотрудничает с вузами и научными организациями Иркутской области. Запланировано заключение соглашений с предприятиями реального сектора экономики


/ Сибирское Информационное Агентство /
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