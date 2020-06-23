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Отделение ЭКО возобновило работу в Иркутском областном перинатальном центре

23 июня 2020

Плановый прием пациентов возобновило отделение вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра Иркутской областной клинической больницы. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19, отделение не работало два месяца.

– Супружеские пары, женщины, мечтающие о ребенке, находились в ожидании. Сейчас со всеми мерами предосторожности мы возобновили прием и оказываем все виды высокотехнологичной медицинской помощи при лечении бесплодия, в частности – экстракорпоральное оплодотворение, - пояснила заведующая отделением Елена Дружинина.

Все пациенты приглашаются на приемы и процедуры в определенное время с интервалом в один час, чтобы не создавать скопления людей и проводить дезинфекцию помещений. Кроме этого, разделены потоки посетителей. С утра до 13.00 часов приходят те, кто уже в программе, а после обеда ведется консультативная работа. Также за 5–7 дней до вступления в программу ее участники  сдают по месту жительства анализ на COVID-19. Масочный режим и обработка рук на входе и внутри помещения обязательны.

– Безусловно, в целях эпидемиологической безопасности количество пациентов ограничено, – уточнила Елена Дружинина. – Если в прежние времена мы ежемесячно вели до 100 циклов ЭКО, то теперь – 30–35. Это не означает, что мы отказываем населению в помощи. Лист ожидания на участие в программе ЭКО по полису ОМС, то есть бесплатно, по-прежнему актуален, с небольшими корректировками. Многие пациенты, особенно из отдаленных районов области, сами звонят и просят перенести их очередь, например, на осень. Мы рекомендуем женщинам, имеющим хронические заболевания, также отложить посещение отделения. В то же время пациенткам, для которых важен временной фактор, предлагаем прийти к нам побыстрее. Все очень индивидуально, и работа ведется непрерывно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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