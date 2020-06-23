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Россия вошла в топ-15 стран по темпам роста цен на жилую недвижимость за последний год

23 июня 2020

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank обновили рейтинг The Global House Price Index за I квартал 2020 года, который отслеживает изменения цен в более чем 50 странах мира[1].  Лидерами стали Турция, Новая Зеландия и Литва – рост цен в годовом исчислении составил 15%, 14,5% и 13,8% соответственно. Россия заняла 15 место с показателем годового роста цен на 7,1%, в I квартале 2019 года Россия находилась на 13 месте (+7,2%).

Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: «Необходимо отметить, что данные были собраны на конец марта 2020 года, когда пандемия только набирала обороты в России. В апреле и мае существенно снизилось количество заключаемых сделок как в связи с ограничениями в работе Росреестра, так и из-за введения режима самоизоляции и ограничений на передвижения. Таким образом сформировался и продолжает формироваться отложенный спрос. Однако с большой вероятностью существенная доля данного спроса, особенно в массовом сегменте, будет ориентироваться на первичный рынок новостроек, где заявлены привлекательные программы по ипотеке. Цены на первичном рынке будут зависеть от возможностей застройщиков и покупателей: как быстро будет восстанавливаться спрос, от итогового баланса спроса и предложения и поддержки со стороны государства. На вторичном же рынке мы не ожидаем динамичных изменений, возможна ценовая стагнация и небольшие отрицательные корректировки (в пределах 5%), также мы ожидаем снижения уровня предложения на вторичном рынке, т.к. часть продавцов не готова снижать цены».

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank: «Ожидается, что пандемия ударит по объемам продаж сильнее, чем по ценам, но вероятнее всего, что лишь по прошествии II и III квартала можно будет увидеть реальное влияние на данный показатель. Тем не менее, маловероятно, что продавцы значительно снизят запрашиваемые цены с учетом низких процентных ставок и введения ипотечных каникул в большинстве стран с развитой экономикой, что поможет предотвратить широкое распространение продаж по низкой стоимости». 

Лишь в одной из проанализированных 56 стран – в Финляндии – цены снизились в годовом исчислении и только на 1,2%. Впервые с 2008 года в рейтинге зафиксирована наибольшая доля стран (98%), в которых наблюдается положительная годовая динамика цен. 

Турция лидирует в годовом рейтинге с ростом цен на 15%, но в реальном выражении с учетом инфляции цены выросли только на 6%. Новая Зеландия, страна, которая еще год назад занимала 27 место в рейтинге Knight Frank, в этом году переместилась на второе место с ежегодным ростом цен на 14,5%. Низкие процентные ставки и растущий спрос привели к повышению цен. Однако данные за апрель показывают, что объемы продаж в Новой Зеландии сократились на 79% — с 6 082 до 1 305, несмотря на стабильный уровень цен. В I квартале 2019 года первые строчки занимали Словения и Латвия – рост цен на 18,2% и 11,9% в годовом исчислении соответственно.

В Китае, где число случаев заболевания Covid-19 достигло максимума в феврале, темпы годового роста были умеренными – 5,4%.

The Knight Frank Global House Price Index Q1 2020, ранжируется по годовому изменению цен в %

 

Страна/ Территория

Изменение в годовом исчислении в % (Q1 2019 – Q1 2020)

Изменение за полгода в %

(Q3 2019 – Q1 2020)

Изменение за квартал в % (Q4 2019 – Q1 2020)

1

Турция

15,0%

8,9%

5,6%

2

Новая Зеландия

14,5%

12,2%

6,7%

3

Литва

13,8%

14,3%

12,2%

4

Украина

11,9%

8,3%

2,4%

5

Люксембург

11,1%

4,8%

2,4%

6

Португалия

10,3%

4,1%

1,7%

7

Хорватия

10,0%

3,6%

2,9%

8

Латвия

9,4%

3,7%

0,6%

9

Чехия***

8,9%

4,1%

2,1%

10

Австралия

8,6%

5,4%

1,5%

11

Словакия

8,6%

4,2%

4,6%

12

Венгрия

8,3%

-3,3%

-2,9%

13

Эстония

8,2%

5,4%

2,9%

14

Греция

7,5%

1,9%

0,6%

15

Россия

7,1%

4,7%

4,3%

16

Мехико

7,1%

2,8%

1,7%

17

Нидерланды

7,0%

3,7%

2,6%

18

Болгария

6,2%

2,9%

1,5%

19

Германия

5,7%

3,6%

2,1%

20

Исландия

5,5%

4,1%

1,9%

21

Китай

5,4%

1,6%

0,4%

22

Швеция**

5,2%

1,8%

1,5%

23

Словения

5,2%

2,9%

-0,1%

24

Джерси

5,1%

0,9%

-1,3%

25

Франция

5,0%

3,2%

1,9%

26

Колумбия

4,8%

2,8%

1,3%

27

Бельгия

4,8%

3,2%

-0,3%

28

Румыния

4,7%

3,0%

1,6%

29

Чили

4,4%

1,6%

0,3%

30

США

4,4%

1,3%

1,2%

31

Израиль

4,3%

2,0%

1,3%

32

Канада

3,8%

1,4%

1,0%

33

Япония

3,7%

1,7%

1,5%

34

Австрия

3,4%

2,6%

1,7%

35

Тайвань

3,3%

2,6%

0,6%

36

Дания

3,3%

0,4%

0,9%

37

Кипр

2,8%

1,2%

0,7%

38

Южная Африка

2,5%

0,2%

-0,1%

39

Перу

2,4%

0,9%

1,3%

40

Гонконг**

2,1%

-2,8%

-1,1%

41

Великобритания

2,1%

-0,8%

-0,1%

42

Сингапур****

2,0%

-1,3%

-1,0%

43

Индия

2,0%

0,7%

0,8%

44

Норвегия

1,9%

-0,2%

2,0%

45

Индонезия

1,7%

0,8%

0,5%

46

Марокко

1,0%

0,5%

1,2%

47

Ирландия

1,0%

-1,1%

0,1%

48

Мальта***

1,0%

1,8%

3,2%

49

Швейцария

0,9%

-0,3%

-0,4%

50

Малайзия

0,8%

-0,4%

-1,3%

51

Польша

0,4%

0,5%

0,7%

52

Италия

0,3%

-0,5%

-0,2%

53

Бразилия

0,3%

0,3%

0,5%

54

Испания

0,3%

0,1%

-0,8%

55

Южная Корея

0,1%

1,1%

0,7%

56

Финляндия

-1,2%

-4,3%

-2,0%

Источник: Knight Frank Research

*Предварительные данные

**Запрашиваемые цены

*** Индекс цен по всем островам

[1] Рейтинг Global House Price Index Knight Frank составляется с 2006 года, он позволяет отслеживать и сравнивать ценовую динамику рынков жилья в национальной валюте в 56 странах. Индекс обновляется на ежеквартальной основе с использованием официальной государственной статистики и данных Центрального банка. Учитывает среднюю цену 1 кв. м вторичного жилья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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