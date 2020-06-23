Россия вошла в топ-15 стран по темпам роста цен на жилую недвижимость за последний год

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank обновили рейтинг The Global House Price Index за I квартал 2020 года, который отслеживает изменения цен в более чем 50 странах мира[1]. Лидерами стали Турция, Новая Зеландия и Литва – рост цен в годовом исчислении составил 15%, 14,5% и 13,8% соответственно. Россия заняла 15 место с показателем годового роста цен на 7,1%, в I квартале 2019 года Россия находилась на 13 месте (+7,2%).

Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: «Необходимо отметить, что данные были собраны на конец марта 2020 года, когда пандемия только набирала обороты в России. В апреле и мае существенно снизилось количество заключаемых сделок как в связи с ограничениями в работе Росреестра, так и из-за введения режима самоизоляции и ограничений на передвижения. Таким образом сформировался и продолжает формироваться отложенный спрос. Однако с большой вероятностью существенная доля данного спроса, особенно в массовом сегменте, будет ориентироваться на первичный рынок новостроек, где заявлены привлекательные программы по ипотеке. Цены на первичном рынке будут зависеть от возможностей застройщиков и покупателей: как быстро будет восстанавливаться спрос, от итогового баланса спроса и предложения и поддержки со стороны государства. На вторичном же рынке мы не ожидаем динамичных изменений, возможна ценовая стагнация и небольшие отрицательные корректировки (в пределах 5%), также мы ожидаем снижения уровня предложения на вторичном рынке, т.к. часть продавцов не готова снижать цены».

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank: «Ожидается, что пандемия ударит по объемам продаж сильнее, чем по ценам, но вероятнее всего, что лишь по прошествии II и III квартала можно будет увидеть реальное влияние на данный показатель. Тем не менее, маловероятно, что продавцы значительно снизят запрашиваемые цены с учетом низких процентных ставок и введения ипотечных каникул в большинстве стран с развитой экономикой, что поможет предотвратить широкое распространение продаж по низкой стоимости».

Лишь в одной из проанализированных 56 стран – в Финляндии – цены снизились в годовом исчислении и только на 1,2%. Впервые с 2008 года в рейтинге зафиксирована наибольшая доля стран (98%), в которых наблюдается положительная годовая динамика цен.

Турция лидирует в годовом рейтинге с ростом цен на 15%, но в реальном выражении с учетом инфляции цены выросли только на 6%. Новая Зеландия, страна, которая еще год назад занимала 27 место в рейтинге Knight Frank, в этом году переместилась на второе место с ежегодным ростом цен на 14,5%. Низкие процентные ставки и растущий спрос привели к повышению цен. Однако данные за апрель показывают, что объемы продаж в Новой Зеландии сократились на 79% — с 6 082 до 1 305, несмотря на стабильный уровень цен. В I квартале 2019 года первые строчки занимали Словения и Латвия – рост цен на 18,2% и 11,9% в годовом исчислении соответственно.

В Китае, где число случаев заболевания Covid-19 достигло максимума в феврале, темпы годового роста были умеренными – 5,4%.

The Knight Frank Global House Price Index Q1 2020, ранжируется по годовому изменению цен в %

Страна/ Территория Изменение в годовом исчислении в % (Q1 2019 – Q1 2020) Изменение за полгода в % (Q3 2019 – Q1 2020) Изменение за квартал в % (Q4 2019 – Q1 2020) 1 Турция 15,0% 8,9% 5,6% 2 Новая Зеландия 14,5% 12,2% 6,7% 3 Литва 13,8% 14,3% 12,2% 4 Украина 11,9% 8,3% 2,4% 5 Люксембург 11,1% 4,8% 2,4% 6 Португалия 10,3% 4,1% 1,7% 7 Хорватия 10,0% 3,6% 2,9% 8 Латвия 9,4% 3,7% 0,6% 9 Чехия*** 8,9% 4,1% 2,1% 10 Австралия 8,6% 5,4% 1,5% 11 Словакия 8,6% 4,2% 4,6% 12 Венгрия 8,3% -3,3% -2,9% 13 Эстония 8,2% 5,4% 2,9% 14 Греция 7,5% 1,9% 0,6% 15 Россия 7,1% 4,7% 4,3% 16 Мехико 7,1% 2,8% 1,7% 17 Нидерланды 7,0% 3,7% 2,6% 18 Болгария 6,2% 2,9% 1,5% 19 Германия 5,7% 3,6% 2,1% 20 Исландия 5,5% 4,1% 1,9% 21 Китай 5,4% 1,6% 0,4% 22 Швеция** 5,2% 1,8% 1,5% 23 Словения 5,2% 2,9% -0,1% 24 Джерси 5,1% 0,9% -1,3% 25 Франция 5,0% 3,2% 1,9% 26 Колумбия 4,8% 2,8% 1,3% 27 Бельгия 4,8% 3,2% -0,3% 28 Румыния 4,7% 3,0% 1,6% 29 Чили 4,4% 1,6% 0,3% 30 США 4,4% 1,3% 1,2% 31 Израиль 4,3% 2,0% 1,3% 32 Канада 3,8% 1,4% 1,0% 33 Япония 3,7% 1,7% 1,5% 34 Австрия 3,4% 2,6% 1,7% 35 Тайвань 3,3% 2,6% 0,6% 36 Дания 3,3% 0,4% 0,9% 37 Кипр 2,8% 1,2% 0,7% 38 Южная Африка 2,5% 0,2% -0,1% 39 Перу 2,4% 0,9% 1,3% 40 Гонконг** 2,1% -2,8% -1,1% 41 Великобритания 2,1% -0,8% -0,1% 42 Сингапур**** 2,0% -1,3% -1,0% 43 Индия 2,0% 0,7% 0,8% 44 Норвегия 1,9% -0,2% 2,0% 45 Индонезия 1,7% 0,8% 0,5% 46 Марокко 1,0% 0,5% 1,2% 47 Ирландия 1,0% -1,1% 0,1% 48 Мальта*** 1,0% 1,8% 3,2% 49 Швейцария 0,9% -0,3% -0,4% 50 Малайзия 0,8% -0,4% -1,3% 51 Польша 0,4% 0,5% 0,7% 52 Италия 0,3% -0,5% -0,2% 53 Бразилия 0,3% 0,3% 0,5% 54 Испания 0,3% 0,1% -0,8% 55 Южная Корея 0,1% 1,1% 0,7% 56 Финляндия -1,2% -4,3% -2,0%

Источник: Knight Frank Research

*Предварительные данные

**Запрашиваемые цены

*** Индекс цен по всем островам

[1] Рейтинг Global House Price Index Knight Frank составляется с 2006 года, он позволяет отслеживать и сравнивать ценовую динамику рынков жилья в национальной валюте в 56 странах. Индекс обновляется на ежеквартальной основе с использованием официальной государственной статистики и данных Центрального банка. Учитывает среднюю цену 1 кв. м вторичного жилья.