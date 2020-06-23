Россия вошла в топ-15 стран по темпам роста цен на жилую недвижимость за последний год

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank обновили рейтинг The Global House Price Index за I квартал 2020 года, который отслеживает изменения цен в более чем 50 странах мира[1]. Лидерами стали Турция, Новая Зеландия и Литва – рост цен в годовом исчислении составил 15%, 14,5% и 13,8% соответственно. Россия заняла 15 место с показателем годового роста цен на 7,1%, в I квартале 2019 года Россия находилась на 13 месте (+7,2%).
Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: «Необходимо отметить, что данные были собраны на конец марта 2020 года, когда пандемия только набирала обороты в России. В апреле и мае существенно снизилось количество заключаемых сделок как в связи с ограничениями в работе Росреестра, так и из-за введения режима самоизоляции и ограничений на передвижения. Таким образом сформировался и продолжает формироваться отложенный спрос. Однако с большой вероятностью существенная доля данного спроса, особенно в массовом сегменте, будет ориентироваться на первичный рынок новостроек, где заявлены привлекательные программы по ипотеке. Цены на первичном рынке будут зависеть от возможностей застройщиков и покупателей: как быстро будет восстанавливаться спрос, от итогового баланса спроса и предложения и поддержки со стороны государства. На вторичном же рынке мы не ожидаем динамичных изменений, возможна ценовая стагнация и небольшие отрицательные корректировки (в пределах 5%), также мы ожидаем снижения уровня предложения на вторичном рынке, т.к. часть продавцов не готова снижать цены».
Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank: «Ожидается, что пандемия ударит по объемам продаж сильнее, чем по ценам, но вероятнее всего, что лишь по прошествии II и III квартала можно будет увидеть реальное влияние на данный показатель. Тем не менее, маловероятно, что продавцы значительно снизят запрашиваемые цены с учетом низких процентных ставок и введения ипотечных каникул в большинстве стран с развитой экономикой, что поможет предотвратить широкое распространение продаж по низкой стоимости».
Лишь в одной из проанализированных 56 стран – в Финляндии – цены снизились в годовом исчислении и только на 1,2%. Впервые с 2008 года в рейтинге зафиксирована наибольшая доля стран (98%), в которых наблюдается положительная годовая динамика цен.
Турция лидирует в годовом рейтинге с ростом цен на 15%, но в реальном выражении с учетом инфляции цены выросли только на 6%. Новая Зеландия, страна, которая еще год назад занимала 27 место в рейтинге Knight Frank, в этом году переместилась на второе место с ежегодным ростом цен на 14,5%. Низкие процентные ставки и растущий спрос привели к повышению цен. Однако данные за апрель показывают, что объемы продаж в Новой Зеландии сократились на 79% — с 6 082 до 1 305, несмотря на стабильный уровень цен. В I квартале 2019 года первые строчки занимали Словения и Латвия – рост цен на 18,2% и 11,9% в годовом исчислении соответственно.
В Китае, где число случаев заболевания Covid-19 достигло максимума в феврале, темпы годового роста были умеренными – 5,4%.
The Knight Frank Global House Price Index Q1 2020, ранжируется по годовому изменению цен в %
|
|
Страна/ Территория
|
Изменение в годовом исчислении в % (Q1 2019 – Q1 2020)
|
Изменение за полгода в %
(Q3 2019 – Q1 2020)
|
Изменение за квартал в % (Q4 2019 – Q1 2020)
|
1
|
Турция
|
15,0%
|
8,9%
|
5,6%
|
2
|
Новая Зеландия
|
14,5%
|
12,2%
|
6,7%
|
3
|
Литва
|
13,8%
|
14,3%
|
12,2%
|
4
|
Украина
|
11,9%
|
8,3%
|
2,4%
|
5
|
Люксембург
|
11,1%
|
4,8%
|
2,4%
|
6
|
Португалия
|
10,3%
|
4,1%
|
1,7%
|
7
|
Хорватия
|
10,0%
|
3,6%
|
2,9%
|
8
|
Латвия
|
9,4%
|
3,7%
|
0,6%
|
9
|
Чехия***
|
8,9%
|
4,1%
|
2,1%
|
10
|
Австралия
|
8,6%
|
5,4%
|
1,5%
|
11
|
Словакия
|
8,6%
|
4,2%
|
4,6%
|
12
|
Венгрия
|
8,3%
|
-3,3%
|
-2,9%
|
13
|
Эстония
|
8,2%
|
5,4%
|
2,9%
|
14
|
Греция
|
7,5%
|
1,9%
|
0,6%
|
15
|
Россия
|
7,1%
|
4,7%
|
4,3%
|
16
|
Мехико
|
7,1%
|
2,8%
|
1,7%
|
17
|
Нидерланды
|
7,0%
|
3,7%
|
2,6%
|
18
|
Болгария
|
6,2%
|
2,9%
|
1,5%
|
19
|
Германия
|
5,7%
|
3,6%
|
2,1%
|
20
|
Исландия
|
5,5%
|
4,1%
|
1,9%
|
21
|
Китай
|
5,4%
|
1,6%
|
0,4%
|
22
|
Швеция**
|
5,2%
|
1,8%
|
1,5%
|
23
|
Словения
|
5,2%
|
2,9%
|
-0,1%
|
24
|
Джерси
|
5,1%
|
0,9%
|
-1,3%
|
25
|
Франция
|
5,0%
|
3,2%
|
1,9%
|
26
|
Колумбия
|
4,8%
|
2,8%
|
1,3%
|
27
|
Бельгия
|
4,8%
|
3,2%
|
-0,3%
|
28
|
Румыния
|
4,7%
|
3,0%
|
1,6%
|
29
|
Чили
|
4,4%
|
1,6%
|
0,3%
|
30
|
США
|
4,4%
|
1,3%
|
1,2%
|
31
|
Израиль
|
4,3%
|
2,0%
|
1,3%
|
32
|
Канада
|
3,8%
|
1,4%
|
1,0%
|
33
|
Япония
|
3,7%
|
1,7%
|
1,5%
|
34
|
Австрия
|
3,4%
|
2,6%
|
1,7%
|
35
|
Тайвань
|
3,3%
|
2,6%
|
0,6%
|
36
|
Дания
|
3,3%
|
0,4%
|
0,9%
|
37
|
Кипр
|
2,8%
|
1,2%
|
0,7%
|
38
|
Южная Африка
|
2,5%
|
0,2%
|
-0,1%
|
39
|
Перу
|
2,4%
|
0,9%
|
1,3%
|
40
|
Гонконг**
|
2,1%
|
-2,8%
|
-1,1%
|
41
|
Великобритания
|
2,1%
|
-0,8%
|
-0,1%
|
42
|
Сингапур****
|
2,0%
|
-1,3%
|
-1,0%
|
43
|
Индия
|
2,0%
|
0,7%
|
0,8%
|
44
|
Норвегия
|
1,9%
|
-0,2%
|
2,0%
|
45
|
Индонезия
|
1,7%
|
0,8%
|
0,5%
|
46
|
Марокко
|
1,0%
|
0,5%
|
1,2%
|
47
|
Ирландия
|
1,0%
|
-1,1%
|
0,1%
|
48
|
Мальта***
|
1,0%
|
1,8%
|
3,2%
|
49
|
Швейцария
|
0,9%
|
-0,3%
|
-0,4%
|
50
|
Малайзия
|
0,8%
|
-0,4%
|
-1,3%
|
51
|
Польша
|
0,4%
|
0,5%
|
0,7%
|
52
|
Италия
|
0,3%
|
-0,5%
|
-0,2%
|
53
|
Бразилия
|
0,3%
|
0,3%
|
0,5%
|
54
|
Испания
|
0,3%
|
0,1%
|
-0,8%
|
55
|
Южная Корея
|
0,1%
|
1,1%
|
0,7%
|
56
|
Финляндия
|
-1,2%
|
-4,3%
|
-2,0%
Источник: Knight Frank Research
*Предварительные данные
**Запрашиваемые цены
*** Индекс цен по всем островам
[1] Рейтинг Global House Price Index Knight Frank составляется с 2006 года, он позволяет отслеживать и сравнивать ценовую динамику рынков жилья в национальной валюте в 56 странах. Индекс обновляется на ежеквартальной основе с использованием официальной государственной статистики и данных Центрального банка. Учитывает среднюю цену 1 кв. м вторичного жилья.