ФНС: Бизнес может подать заявление на субсидию за апрель до 1 июля 2020 года

Срок направления заявления на получение субсидии за апрель 2020 года продлен до 1 июля. Соответствующие изменения в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий пострадавшим от COVID-19 субъектам малого и среднего предпринимательства внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 894.

Срок для направления заявления на субсидию за май 2020 года остался прежним - не позднее 1 июля 2020 года.

Для оформления заявки организации и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться специальной формой на сайте ФНС России. Для получения субсидии необходимо соответствовать ряду критериев, ознакомиться с которыми можно в специальном разделе.

На получение субсидии потенциально имеют право 1,7 млн организаций и ИП, занятых в пострадавших отраслях. Численность сотрудников этих организаций и ИП составляет 5 млн человек.

За апрель выплачены субсидии в размере 42,6 млрд рублей более 976 тыс. получателей с численностью работников 3,5 млн человек. За май субсидии в размере 40,1 млрд рублей получили 933 тыс. заявителей с численностью работников около 3,4 млн человек.