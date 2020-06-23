Новости

ФНС: Бизнес может подать заявление на субсидию за апрель до 1 июля 2020 года

23 июня 2020

Срок направления заявления на получение субсидии за апрель 2020 года продлен до 1 июля. Соответствующие изменения в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий пострадавшим от COVID-19 субъектам малого и среднего предпринимательства внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 894.

Срок для направления заявления на субсидию за май 2020 года остался прежним - не позднее 1 июля 2020 года.

Для оформления заявки организации и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться специальной формой на сайте ФНС России. Для получения субсидии необходимо соответствовать ряду критериев, ознакомиться с которыми можно в специальном разделе.

На получение субсидии потенциально имеют право 1,7 млн организаций и ИП, занятых в пострадавших отраслях. Численность сотрудников этих организаций и ИП составляет 5 млн человек.

За апрель выплачены субсидии в размере 42,6 млрд рублей более 976 тыс. получателей с численностью работников 3,5 млн человек. За май субсидии в размере 40,1 млрд рублей получили 933 тыс. заявителей с численностью работников около 3,4 млн человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Приангарье и Ростуризм прорабатывают вопрос субсидирования авиарейсов из городов миллионников на Байкал
Туристическая отрасль Иркутской области готовится к поэтапному открытию с 3 июля
Со 2 июля Бурятия откроется для туристов из всех регионов РФ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании