Уплатить НДФЛ необходимо до 15 июля, а подать декларацию - до 30 июля

В этом году в рамках мер, принимаемых в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, декларационная кампания по декларированию доходов, полученных в прошлом году, продлена до конца июля. Однако срок уплаты НДФЛ остался прежним. Поэтому уплатить самостоятельно исчисленный налог необходимо до 15 июля, а представить декларацию можно до 30 июля.

Ранее налоговые инспекции ограничивали прием налогоплательщиков, сейчас он осуществляется только по предварительной записи через онлайн-сервис на сайте www.nalog.ru или по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный). Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут отчитаться, воспользовавшись программой подготовки налоговой декларации, и уплатить налоги, не выходя из дома или офиса. При этом они заверяют декларацию электронной подписью, которую получают прямо в «Личном кабинете». Граждане, не подключенные к данному сервису, могут представить декларацию почтой или воспользоваться боксами, установленными при входе в инспекции.

Сервисы «Уплата налогов и пошлин» и «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции» также позволяют произвести безналичную оплату в режиме онлайн с помощью одного из банков - партнеров, заключивших соглашение с ФНС России, или самостоятельно сформировать и распечатать платежный документ для последующей его оплаты в отделении банка.