В одном из иркутских районов установят стелу

На въезде в иркутский микрорайон Первомайский приступили к установке стелы с названием микрорайона Первомайский. Работы выполняются в рамках реализации регионального проекта «Народные инициативы». Работы должны быть завершены до 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Стела размером 2000 на 430 см глубиной 70 см представляет собой двухуровневую металлоконструкцию с применением подсветки отдельных элементов. Первый уровень – фундамент и постамент. Второй – декоративная стена из тюбинга и объемные буквы «ПЕРВОМАЙСКИЙ». Питание всей конструкции будет осуществляться за счет проложенного под землей кабеля, включение и выключение – одновременно с уличным освещением.