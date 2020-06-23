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В одном из иркутских районов установят стелу

23 июня 2020

На въезде в иркутский микрорайон Первомайский приступили к установке стелы с названием микрорайона Первомайский. Работы выполняются в рамках реализации регионального проекта «Народные инициативы». Работы должны быть завершены до 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Стела размером 2000 на 430 см глубиной 70 см представляет собой двухуровневую металлоконструкцию с применением подсветки отдельных элементов. Первый уровень – фундамент и постамент. Второй – декоративная стена из тюбинга и объемные буквы «ПЕРВОМАЙСКИЙ». Питание всей конструкции будет осуществляться за счет проложенного под землей кабеля, включение и выключение – одновременно с уличным освещением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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