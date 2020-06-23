Банк «Приморье» представляет онлайн-вклад «Максимальный»

Банк «Приморье» представляет онлайн-вклад «Максимальный» с самым выгодным предложением в действующей линейке вкладов. При открытии этого вклада в рублях на 385 дней через Мобильный или Интернет-банк ставка составит 5,90% годовых.

— Оперативно зафиксировать высокую процентную ставку, как говорится, не выходя из дома можно с помощью Мобильного приложения «Банк «Приморье», открыв онлайн-вклад с повышенной ставкой «Максимальный», — комментирует заместитель Председателя Правления — директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — В настоящее время — это самая высокая ставка среди вкладов, которые мы предлагаем клиентам — физическим лицам. Ставку в 5,9% годовых по этому депозиту мы предлагаем клиентам в рамках нашей акции «Хорошо дома!», т. к. режим самоизоляции всё ещё действует, и Банк «Приморье» по-прежнему рекомендует клиентам беречь себя и ограничить посещение общественных мест и массового скопления людей.

Вклад «Максимальный» онлайн можно открыть в разных видах валюты — рублях, долларах, евро и юанях. Причём в любой из валют депозит доступен к открытию на срок от 31 до 385 дней. Пополнить вклад можно в течение 60 дней с даты открытия, вносить деньги на депозит также удобно с помощью Мобильного приложения Банка «Приморье». При открытии вклада можно выбрать способ выплаты процентов: по окончании срока вклада с ежемесячной капитализацией процентов или ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии).