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Альфа-Банк предоставляет бесплатный доступ к международной платформе бизнес-возможностей Opportunity Network

23 июня 2020

Альфа-Банк предоставляет своим корпоративным клиентам бесплатный доступ до ноября 2020 года к международной B2B платформе Opportunity Network. Она позволяет находить проверенных партнеров по всему миру.

«Мы знаем, что бизнес, работающий с зарубежными партнерами, испытывает серьезные сложности: сбои в поставках, отсутствие альтернатив при выборе поставщика, снижение потребительского спроса. Поддерживая своих клиентов, Альфа-Банк дает им возможность расширить сеть своих контрагентов и одновременно сократить издержки по поиску контрагентов», — подчеркнул директор среднего бизнеса, член правления Альфа-Банка Владимир Воейков.

На сегодня платформа Opportunity Network объединяет более 30 000 собственников и топ-менеджеров компаний с оборотом свыше $2,5 млн из более чем 130 стран мира. Участникам доступны более 7000 активных бизнес-предложений совокупным объемом более $155 млрд. За совершение сделок на платформе не взимается никаких комиссий.

Подключение к Opportunity Network возможно только через крупные банки, в числе которых Intesa Sanpaolo, CaixaBank, Eurobank, Citizens Bank, BCI и Eurobank, что является залогом надежности участников платформы и достоверности их информации. Таким образом, платформа снимает недоверие к незнакомым контрагентам из других стран. Российским партнером Opportunity Network является Альфа-Банк.

Заявка на подключение


/ Сибирское Информационное Агентство /
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