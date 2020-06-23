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Банк «Приморье» сообщил, что 24 июня и 1 июля офисы банка не работают

23 июня 2020

Банк «Приморье» уведомляет о том, что 24 июня и 1 июля офисы Банка не работают.

В остальные дни офисы работают по обычному графику.

Круглосуточно работают:

Контакт-центр: 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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