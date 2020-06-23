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Как работает Сбербанк 24 июня 2020 года

23 июня 2020

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в праздничный выходной день 24 июня.

В среду  24 июня будут открыты офисы банка по режиму работы Воскресенья, со списком офисов можно ознакомиться на сайте.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайтеwww.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Банк напоминает, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

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Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

• 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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