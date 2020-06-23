Каршеринг возвращается

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» продолжает разработку серии индикаторов, оперативно отслеживающих экономические процессы.

В период с 15 по 21 июня впервые с начала «коронакризиса» драйвером улучшений стал сектор услуг. Дополнительные расходы на них составили не менее 30 млрд руб., а падение в этом сегменте теперь составляет треть относительно 2019 г. (–30,2% г/г). Еще в апреле оно было значительно большим и достигало –58% по сравнению с прошлым годом.

Улучшение последней недели связано в основном со снятием ограничений в Москве. Спрос вернулся в кафе, рестораны, а также продолжается восстановление бьюти-индустрии. В столичном регионе расходы в категории «Салоны красоты, массаж, SPA» выросли более чем в два раза по сравнению с предшествующей неделей.

Лидером по темпам восстановления и в России в целом, и в Москве стал сегмент «Аренда автотранспорта». Здесь также отмечен двукратный рост трат за неделю, что связано с возвращением каршеринга. В результате падение относительно 2019 г. сократилось до 57% против 80% семью днями ранее.

Тем не менее суммарный объем рынков услуг в Москве и области остается на 28,8% ниже уровней 2019 г. Вблизи прошлогодних значений находятся лишь траты в категориях «Медицинские услуги» и «Объявления и реклама». Расходы на салоны красоты, массаж, SPA сокращаются на 15% по сравнению с прошлым годом. Ситуация двояка: с одной стороны, еще в начале июня падение здесь достигало 82% относительно 2019 г. и темпы восстановления, безусловно, впечатляют. С другой — бизнес уже работает вблизи условно максимальной загрузки.

В целом с 15 по 21 июня расходы потребителей на товары и услуги остались примерно на уровнях предшествующей недели. Падение сократилось до –6,5% по сравнению с прошлым годом. Индекс потребительской активности на SberIndex.ru, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период подрос с 73,0 до 73,5 пункта. Потребление в России сопоставимо с неактивным будним днем 2019 года.

По данным Сбербанка, представленным на SberIndex.ru, объем фонда оплаты труда (ФОТ) без учета здравоохранения и образования в марте-мае снизился на 4,3% относительно февраля. Это выступит органическим ограничителем дальнейшего восстановления потребления.

SberIndex.ru — аналитический портал Сбербанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности и изменение индекса активности. В новом разделе «Бизнес» представлено изменение объема ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь собраны исследования лаборатории «СберДанные» и другие.

Лаборатория «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровнях. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.