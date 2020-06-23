Сбербанк просит быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников

Сбербанк сообщает, что не осуществляет прямых финансовых выплат населению в связи с пандемией коронавируса. Публикуемые в социальных сетях «акции от Сбербанка» с обещанием «материальной помощи» не соответствуют действительности, не имеют никакого отношения к банку и инициированы мошенниками.

Цель таких объявлений — выманивание персональных данных клиентов банка, которые потом используются преступниками для хищения денежных средств либо перепродаются заинтересованным лицам. Банк настоятельно просит своих клиентов не поддаваться на подобные уловки и напоминает, что персональные данные своих счетов нельзя сообщать никому, включая представителей банка.

Объявления такого рода регулярно публикуются в социальных сетях от имени различных банков. Учитывая возросший масштаб проблемы, Сбербанк проводит постоянную работу по блокировкам мошеннических сайтов, на которые ведут ссылки из соцсетей. С начала 2020 года банк выявил и направил на блокировку свыше 18 тыс. аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, которые использовались для финансового обмана.

Банк просит клиентов, столкнувшихся с мошеннической рекламой, сообщать об этом через специальный раздел официального сайта Сбербанка.