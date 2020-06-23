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Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

23 июня 2020

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле. При этом подавать повторное заявление не нужно, выплата будет автоматической. Об этом он сообщил 23 июня во время своего обращения к россиянам.

«Считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей»,— заявил Путин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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