Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле. При этом подавать повторное заявление не нужно, выплата будет автоматической. Об этом он сообщил 23 июня во время своего обращения к россиянам.

«Считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей»,— заявил Путин.