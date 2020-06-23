Путин предложил повысить НДФЛ до 15% для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Об этом он сообщил 23 июня во время своего обращения к россиянам.

«То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13% выглядит несправедливым... Сейчас с учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано», — подчеркнул президент.