ВТБ предупреждает о появлении мошеннических сайтов-двойников

ВТБ в июне зафиксировал жалобы клиентов на мошеннические сайты, интерфейс которых напоминает банковские. В службу поддержки обратились пользователи, которые при поисковых запросах о входе в личный кабинет интернет-банка помимо официальной страницы увидели в выдаче фейковые сайты, маскирующиеся под порталы банков. В январе-мае текущего года ВТБ не фиксировал обращений клиентов о попытках данного вида мошенничества, в июне было получено несколько десятков таких обращений.

Как отличить официальный сайт интернет-банка ВТБ от двойников-мошенников:

в адресной строке перед названием официального сайта ВТБ-Онлайн при нажатии мышкой на ссылку указано https://. Эти символы обозначают, что соединение с банком безопасно и происходит по зашифрованному протоколу связи;

правильный адрес сайта — online.vtb.ru, слова разделены точками.

Обращаем внимание, что если при переходе по ссылке на сайт браузер предупреждает об опасности и вероятности возможной кражи денег, рекомендуется закрыть вкладку и не вводить на данной странице никакие данные. Во многих браузерах встроена антивирусная защита, которая предупреждает посетителей об опасности перехода по сомнительным ссылкам.

Также вы можете перейти в интернет-банк ВТБ-Онлайн с официального сайта банка https://www.vtb.ru/

«Забота о финансовой безопасности наших клиентов, наряду с удобством использования интернет-банка, является приоритетом в нашей работе, — комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ. — Мы рекомендуем нашим пользователям всегда быть бдительными и внимательно проверять адрес сайта, которым они пользуются в интернете, не доверяя подозрительным порталам. На официальном сайте ВТБ вы всегда найдете корректную ссылку нашего интернет-банка, либо можете воспользоваться мобильным приложением ВТБ Онлайн, которое доступно в AppStore и Google Play».

По словам Никиты Чугунова, ВТБ на постоянной основе работает над дополнительными возможностями для обеспечения безопасности данных клиентов. В прошлом году банк запустил сервис блокировки входящих номеров телефонов, которые совершаются мошенниками. Кроме того, банк разрабатывает сервис проверки подозрительных сайтов, который поможет клиентам избежать использования фейковых порталов.