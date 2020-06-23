Продажи бензина в Москве после отмены самоизоляции выросли вдвое

ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД» проанализировали изменение объемов продаж бензина в Москве и по России в целом в периоды ослабления режима самоизоляции.

Согласно результатам исследования:

Продажи бензина в России в период после окончания нерабочих дней превысили средние показатели февраля-марта;

продажи бензина после отмены пропусков в Москве выросли по сравнению с нерабочими днями почти вдвое.

Объем продаж бензина в литрах в среднем за день в Москве в первую неделю после отмены самоизоляции и пропускного режима — с 9 по 14 июня — вырос по сравнению с периодом нерабочих дней — с 30 марта по 11 мая — в 1,85 раза. Рост по сравнению с периодом ослабления режима самоизоляции в столице — с 12 мая по 8 июня — составил более 20%.

Наиболее активно при ослаблении ограничений росли продажи бензина АИ-95: с 9 по 14 июня их объем увеличился более чем вдвое по сравнению с периодом нерабочих дней и более чем на четверть по сравнению с периодом с 12 мая по 8 июня .

Объемы продаж топлива в столице после отмены режима самоизоляции остаются на 5% ниже средних значений февраля-марта, только продажи АИ-95 на неделе с 9 по 14 июня оказались почти на уровне (на 1,6% ниже) средних объемов до введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

В среднем по России объем продаж топлива в период после окончания рабочих дней — с 12 мая по 14 июня — превысил средние показатели февраля-марта на 5%: потребление АИ-95 и АИ-92 возросло на 6% и 7% соответственно, продажи дизельного топлива вернулись к показателям до введения ограничений.

Согласно исследованию, на протяжении всего периода ограничений, связанных с коронавирусом, по всей России цены на бензин оставались стабильны. Роста цен по сравнению с базовым периодом до введения ограничений во всех федеральных округах также не произошло. Средняя цена бензина АИ-92 по России в период после окончания нерабочих дней составила 42,5 рубля за литр, АИ-95 — 45,6 рублей за литр, ДТ — 47,6 рублей за литр.

По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, также объем трат граждан в России в том числе и на АЗС восстанавливается.