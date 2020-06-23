Новости

Банк УРАЛСИБ расширил членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

23 июня 2020

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расширил членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в сфере финансовых рынков, став членом СРО НФА по депозитарной деятельности. Ранее Банк имел статус ассоциированного члена саморегулируемой организации по данному виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Сотрудничество с Национальной финансовой ассоциацией и членство в СРО НФА позволяет Банку осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе в рамках депозитарной лицензии. В рамках данной услуги клиенты Банка имеют возможность получать консультации и обслуживание по осуществлению учета, удостоверению прав и проведению операций с ценными бумагами.

Условия предоставления услуг по депозитарной деятельности закреплены в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, который определяет правовые основы деятельности участников рынка ценных бумаг и устанавливает гарантии защиты их прав, интересов и имущества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Приангарье и Ростуризм прорабатывают вопрос субсидирования авиарейсов из городов миллионников на Байкал
Туристическая отрасль Иркутской области готовится к поэтапному открытию с 3 июля
Со 2 июля Бурятия откроется для туристов из всех регионов РФ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании