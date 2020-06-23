Банк УРАЛСИБ расширил членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расширил членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в сфере финансовых рынков, став членом СРО НФА по депозитарной деятельности. Ранее Банк имел статус ассоциированного члена саморегулируемой организации по данному виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Сотрудничество с Национальной финансовой ассоциацией и членство в СРО НФА позволяет Банку осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе в рамках депозитарной лицензии. В рамках данной услуги клиенты Банка имеют возможность получать консультации и обслуживание по осуществлению учета, удостоверению прав и проведению операций с ценными бумагами.

Условия предоставления услуг по депозитарной деятельности закреплены в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, который определяет правовые основы деятельности участников рынка ценных бумаг и устанавливает гарантии защиты их прав, интересов и имущества.