Председатель Правления банка «Союз» избран членом Совета Ассоциации российских банков

Председатель Правления банка «Союз» Олег Панарин избран в члены Совета Ассоциации российских банков (АРБ) на состоявшемся 18 июня 2020 года очередном Съезде АРБ.

Ассоциация российских банков - негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. АРБ учреждена в марте 1991 года и в настоящий момент насчитывает членов - 186, в том числе кредитных организаций - 104. Ассоциация сотрудничает с региональными банковскими объединениями в 23 субъектах Российской Федерации и с 6-ю представителями АРБ других регионах России.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание (Съезд) Ассоциации. В перерывах между Съездами высшим органом управления Ассоциации является Совет. Совет формируется из числа избираемых Съездом сроком на пять лет кандидатур, предложенных Членами Ассоциации, а также входящих в него по должности руководителей региональных банковских объединений - членов Всероссийского совета региональных банковских объединений. Совет возглавляет Президент. В состав Совета входят Вице-президенты и члены Совета.

Банк «Союз» является полноправным членом Ассоциации российских банков.