На вебинар от Примсоцбанка «Бизнес без штрафов за валютные нарушения» зарегистрировалось уже более ста участников

С 30 июня по 9 июля в городах присутствия Примсоцбанка пройдут вебинары на тему «Бизнес без штрафов за валютные нарушения». Отметим, подобные обучения для Примсоцбанка давно стали традиционными, однако, в предыдущие годы они всегда проходили в очном формате.
Как сообщают специалисты банка, переход в «онлайн-формат» клиенты банка восприняли позитивно: в данный момент на мероприятие зарегистрировались более ста руководителей компаний из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Владивостока. Напоминаем, запись участников внешнеэкономической деятельности на вебинар «Бизнес без штрафов за валютные нарушения» продолжается.
Участие в вебинаре может быть интересно руководителям, бухгалтерам и финансовым директорам компаний.
Ключевыми темами для освещения станут:
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|Дата проведения
|Начало трансляции
|Для клиентов подразделений банка и участников ВЭД региона
|Лектор
|30 июня 2020
|14-00 по местному времени г. Владивостока
|Владивосток, Артем
|Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля, с 2007 года
|30 июня 2020
|11-00 по местному времени г. С-Петербурга
|Санкт-Петербург
|Горбанева Ирина Викторовна, начальник Отдела валютного контроля ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге, эксперт в области валютного контроля с 2000 года
|02 июля 2020
|14-00 местному времени г. Иркутска
|Иркутск, Омск
|Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 1997 года
|02 июля 2020
|11-00 по московскому времени
|Москва, Екатеринбург, Челябинск
|Лопата Екатерина Александровна, начальник сектора валютного контроля ДО ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в г. Москве, эксперт в области валютного контроля с 2017 года
|07 июля 2020
|14-00 по местному времени Приморского края
|Уссурийск, Арсеньев, Дальнегорск, п. Чугуевка, Кавалерово, Большой Камень
|Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 1997 года
|09 июля 2020
|11-00 по местному времени г. Хабаровска
|Хабаровск, Находка, Петропавловск-Камчатский
| Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля, с 2007 года
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