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На вебинар от Примсоцбанка «Бизнес без штрафов за валютные нарушения» зарегистрировалось уже более ста участников

23 июня 2020

С 30 июня по 9 июля в городах присутствия Примсоцбанка пройдут вебинары на тему «Бизнес без штрафов за валютные нарушения». Отметим, подобные обучения для Примсоцбанка давно стали традиционными, однако, в предыдущие годы они всегда проходили в очном формате.

Как сообщают специалисты банка, переход в «онлайн-формат» клиенты банка восприняли позитивно: в данный момент на мероприятие зарегистрировались более ста руководителей компаний из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Владивостока. Напоминаем, запись участников внешнеэкономической деятельности на вебинар «Бизнес без штрафов за валютные нарушения» продолжается.

Участие в вебинаре может быть интересно руководителям, бухгалтерам и финансовым директорам компаний.

Ключевыми темами для освещения станут:

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  • Валютные нарушения: виды, способы выявления.
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  • Практические рекомендации по минимизации валютных нарушений.
  • Меры Правительства РФ при COVID-19 – послабление валютного контроля.
 Дата проведения Начало  трансляции         Для клиентов подразделений банка и участников ВЭД региона     Лектор
30 июня 2020  14-00 по местному       времени г. Владивостока      Владивосток, Артем       Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля, с 2007 года
30 июня 2020  11-00 по местному  времени г. С-Петербурга      Санкт-Петербург   Горбанева Ирина Викторовна, начальник Отдела валютного контроля ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге, эксперт в области валютного контроля с 2000 года
02 июля 2020  14-00 местному времени г. Иркутска      Иркутск, Омск    Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 1997 года
02 июля 2020  11-00 по московскому времени      Москва, Екатеринбург, Челябинск    Лопата Екатерина Александровна, начальник сектора валютного контроля ДО ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в г. Москве, эксперт в области валютного контроля с 2017 года
07 июля 2020  14-00 по местному времени Приморского края      Уссурийск, Арсеньев, Дальнегорск, п. Чугуевка, Кавалерово, Большой Камень   Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 1997 года
09 июля 2020  11-00 по местному времени г. Хабаровска      Хабаровск, Находка, Петропавловск-Камчатский    Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля, с 2007 года
 

 

Зарегистрироваться на онлайн-семинар можно ЗДЕСЬ.


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