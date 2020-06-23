На вебинар от Примсоцбанка «Бизнес без штрафов за валютные нарушения» зарегистрировалось уже более ста участников

С 30 июня по 9 июля в городах присутствия Примсоцбанка пройдут вебинары на тему «Бизнес без штрафов за валютные нарушения». Отметим, подобные обучения для Примсоцбанка давно стали традиционными, однако, в предыдущие годы они всегда проходили в очном формате.



Как сообщают специалисты банка, переход в «онлайн-формат» клиенты банка восприняли позитивно: в данный момент на мероприятие зарегистрировались более ста руководителей компаний из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Владивостока. Напоминаем, запись участников внешнеэкономической деятельности на вебинар «Бизнес без штрафов за валютные нарушения» продолжается.



Участие в вебинаре может быть интересно руководителям, бухгалтерам и финансовым директорам компаний.



Ключевыми темами для освещения станут:

Валютные нарушения: виды, способы выявления.

Изменения в КоАП РФ по нормам за нарушения валютного законодательства.

Практические рекомендации по минимизации валютных нарушений.

Меры Правительства РФ при COVID-19 – послабление валютного контроля.

Дата проведения Начало трансляции Для клиентов подразделений банка и участников ВЭД региона Лектор 30 июня 2020 14-00 по местному времени г. Владивостока Владивосток, Артем Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля, с 2007 года 30 июня 2020 11-00 по местному времени г. С-Петербурга Санкт-Петербург Горбанева Ирина Викторовна, начальник Отдела валютного контроля ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге, эксперт в области валютного контроля с 2000 года 02 июля 2020 14-00 местному времени г. Иркутска Иркутск, Омск Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 1997 года 02 июля 2020 11-00 по московскому времени Москва, Екатеринбург, Челябинск Лопата Екатерина Александровна, начальник сектора валютного контроля ДО ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в г. Москве, эксперт в области валютного контроля с 2017 года 07 июля 2020 14-00 по местному времени Приморского края Уссурийск, Арсеньев, Дальнегорск, п. Чугуевка, Кавалерово, Большой Камень Кочергина Надежда Евгеньевна, заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 1997 года 09 июля 2020 11-00 по местному времени г. Хабаровска Хабаровск, Находка, Петропавловск-Камчатский Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля, с 2007 года



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