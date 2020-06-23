Крона-Банк сообщил, что 24 июня офисы банка не работают

Крона-Банк обращает внимание на изменение режима работы:
- 24 июня 2020г. - выходной день.
- С 25 июня 2020г. банк работает в обычном режиме.
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23 июня 2020
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Новости
Крона-Банк сообщил, что 24 июня офисы банка не работают23 июня 2020
Крона-Банк обращает внимание на изменение режима работы:
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23 июня 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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