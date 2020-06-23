ПСБ запускает акцию «Сезон кэшбэка» для держателей Mastercard

ПСБ запустил специальную акцию, которая позволяет держателям дебетовых карт Mastercard «Твой кэшбэк», «Твой кэшбэк промо» и «В движении» получить дополнительные бонусы по программе лояльности за покупки.

До конца лета каждому клиенту, который получит карту банка и совершит в течение двух недель по ней покупку на сумму от 1 тысячи рублей, будет начислено на счет 300 кэшбэк-баллов, эквивалентных такому же количеству рублей. Для новых индивидуальных зарплатных клиентов банка кэшбэк в рамках акции составит 1000 баллов. Накопленные бонусные баллы можно конвертировать в рубли в одно действие в мобильном банке.

«В рамках сезонной акции ПСБ начисляет дополнительные баллы за покупки по своим самым популярным дебетовым картам - «Твой кэшбэк», «Твой кэшбэк промо» и «В движении». Повышенный кэшбэк по ним начисляется в категориях, покупки по которым более двух месяцев были недоступны: кафе и рестораны, салоны красоты, театры и музеи, такси и каршеринг, спортклубы и бассейны. Надеемся, что эта акция станет приятным бонусом при использовании карты для всех новых клиентов банка», - говорит Юлия Маторина, руководитель группы банковских карт и программ обслуживания ПСБ.

Оформить заявку на карту можно на сайте банка, по телефону колл-центра, а получить – в отделении или с помощью курьерской доставки на дом.

Подробнее с условиями акции «Сезон кэшбэка» можно ознакомиться по ссылке.