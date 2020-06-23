ПСБ предложил кэшбэк 5% на «посткарантинные» товары и услуги

Промсвязьбанк запустил акцию «Будь в форме с ПСБ». Акция предусматривает повышенный кэшбэк 5% при оплате кредитной картой банка товаров и услуг в категориях «красота», «одежда, обувь и аксессуары», «спорт и активный отдых».

Акция действует до 31 августа 2020 года, воспользоваться предложением могут держатели кредитной карты «Двойной кэшбэк» и новые клиенты, оформившие эту карту.

«Наша задача – помочь клиентам вернуться к привычному образу жизни после нескольких месяцев самоизоляции. Со второй половины июня торговые сети и сервисные предприятия фиксируют оживление спроса и рост продаж. Лето – сезон активности и перемен, в этот период люди традиционно увеличивают траты на спорт, индустрию красоты, шопинг. В этом году дополнительно наложился фактор пандемии: после вынужденной резкой смены образа жизни люди хотят поскорее «восстановить форму» - как физическую, так и эмоциональную. Мы предлагаем сделать это более выгодно», - говорит директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный.

Справочно: Акция «Будь в форме с ПСБ» расширяет программу лояльности по карте «Двойной кэшбэк». Дополнительно к списку категорий, предусмотренных акцией, держатели карты получают повышенный кэшбэк в 5%, 7% и 10% за покупки в рамках трех базовых пакетов.

Это пакет «Досуг» (рестораны, кино, такси/ каршеринг), «Семья» (дом/ ремонт, аптеки, общественный транспорт) и «Авто» (топливо на АЗС, техобслуживание и мойки, оплата штрафов ГИБДД в мобильном приложении банка).

За покупки во всех остальных категориях начисляется кэшбэк 1%. Кроме того, ПСБ возвращает на счет клиента 1% при погашении задолженности по кредитной карте.

Условия одинаковы и для онлайн-, и для офлайн-покупок. Для начисления баллов клиенту достаточно совершить по карте операции на 10 тысяч рублей в месяц.

Кредитную карту «Двойной кэшбэк» можно оформить в любом отделении банка.