Крупнейший производитель свинины в НСО завершает строительство новых мощностей при поддержке РСХБ

Объем инвестиций, направленных Россельхозбанком на строительство новых производственных объектов АО «Кудряшовское», составил 2,1 млрд рублей. Ход реализации одного из крупнейших аграрных инвестпроектов региона проверил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров в рамках рабочего визита в Колыванский район.



Строительство третьей очереди свинокомплекса в Колыванском районе Новосибирской области и дополнительного пункта по приемке, переработке, охлаждению и хранению мяса в с. Криводановка ведется с конца 2018 года по инициативе АО «Сибирская аграрная группа» и при финансовой поддержке Россельхозбанка. С целью реализации инвестпроекта Банком открыты две кредитных линии на общую сумму 3,8 млрд рублей. Финансирование осуществляется в рамках программы государственной поддержки предприятий АПК по льготной ставке не более 5% годовых.



«Россельхозбанк на протяжении 20 лет последовательно участвует в развитии отечественного агробизнеса. Мы накопили ценнейшую экспертизу, которая требуется клиентам наравне с финансированием. На сегодняшний день Банк профинансировал проект уже на 2,1 млрд рублей, до сентября 2020 года мы перечислим еще около 1,7 млрд рублей кредитных средств, – отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина. – Продукцию «Кудряшовского мясокомбината» знают и любят жители не только Новосибирской области, но и других регионов страны. Мы рады поддерживать уверенное развитие бизнеса нашего клиента».



Планируется, что новые объекты свинокомплекса будут сданы в эксплуатацию уже в 2020 году.



«Запуск третьей очереди «Кудряшовского» позволит увеличить его проектную мощность почти в 1,5 раза, за счет чего объем производства свинины в регионе вырастет на 20 тысяч тонн мяса в год. Реализовать проект такого масштаба было бы очень сложно без поддержки нашего партнера – Россельхозбанка», – отметил директор предприятия Сергей Горбачев.



АО «Кудряшовское» – крупнейшее в Новосибирской области производственное и перерабатывающее свиноводческое предприятие, входящее в состав холдинга «Сибирская Аграрная Группа». Ежегодно предприятие производит более 50 тысяч тонн мяса свинины в живом весе, что составляет 72% от общего объема производства свинины в Новосибирской области.