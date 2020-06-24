Россельхозбанк запустил электронную регистрацию сделок с недвижимостью

В рамках процесса цифровой трансформации РСХБ активно развивает новые технологичные сервисы в сфере ипотечного кредитования. Банк реализовал возможность отправки документов по сделкам с недвижимостью на государственную регистрацию в электронном виде. Это позволит клиенту не посещать лично МФЦ или Россреестр для сдачи и получения бумажных копий документов.



Новый сервис позволяет в режиме онлайн формировать заявки клиентов на регистрацию сделок с недвижимостью, после чего отправлять их в Росреестр и его территориальные органы.



При совершении в офисе РСХБ сделки в рамках льготной сельской ипотеки клиенты имеют возможность провести электронную регистрацию через сервис Банка. В этом случае документы подписываются при помощи усиленной квалифицированной цифровой подписи. На следующем этапе документы отправляются в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, после чего Россельхозбанк сообщает клиентам об успешной регистрации сделки.



«Даже в условиях постепенного снятия антивирусных ограничений, важно минимизировать визиты в общественные места, к которым относятся отделения Росреестра и офисы МФЦ. Разработанная нами технология позволяет оформлять все документы по сделке значительно быстрее и непосредственно в самом Банке. Кроме того, при создании сервиса электронной регистрации было уделено особое внимание безопасности и соблюдению требований законодательства. Мы стремимся, чтобы удобство для наших клиентов достигалось наряду с защищенностью передаваемых данных при использовании цифровых сервисов», — прокомментировала запуск сервиса Юлия Деменюк, Руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка.