Пять лесных пожаров потушены в Иркутской области за сутки

Потушено одно вновь обнаруженное возгорание в Боханском районе. Также ликвидированы четыре ранее зарегистрированных пожара: два – в Осинском районе, по одному – в Усть-Удинском и Усть-Кутском районах. Общая площадь потушенных 23 июня лесных пожаров составила 104,1 га, из которых 34 га, покрытые лесом.

В локализованном состоянии на утро 24 июня перешло пять природных пожаров. Четыре на территории лесного фонда: два – в Нижнеилимском районе, по одному – в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Одно вновь обнаруженное возгорание локализовано на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 23,2 га.

Действовавшими оставались 12 пожаров. Из вновь обнаруженных – по два в Катангском и Усть-Кутском районах, по одному – в Жигаловском, Качугском, Усть-Илимском и Чунском районах. Из ранее зарегистрированных: два – в Усть-Кутском районе, по одному – в Жигаловском и Усть-Илимском районах. Общая площадь действующих очагов – 154 га.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, семь пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 15 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошло в одном случае – в Боханском районе. Причиной 21 пожара считаются грозы.