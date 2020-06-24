Госдума приняла к сведению отчет Банка России за 2019 год. О принятии соответствующего постановления сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Председатель Банка России госпожа Набиуллина во вторник отчиталась перед парламентариями о работе регулятора в прошлом году. Ранее, 10 июня, отчет ЦБ обсуждался на совместном заседании профильных комитетов ГД. В Госдуме напоминают, что на совместном заседании профильных комитетов Набиуллина, в частности, отметила, что текущая ситуация не угрожает устойчивости финансового сектора. «При этом в проекте постановления ГД по итогам рассмотрения отчета Центробанку как регулятору рекомендовано снижать риски волатильности во всех сегментах российского финансового рынка, связанные со значительными колебаниями курса рубля по отношению к другим валютам», — добавляют в Госдуме. Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», отмечает, что Банк России критикуют все кому не лень:

– Действительно, рубль достаточно волатилен. Это хлеб спекулянтов, но не добавляет доверия национальной валюте. Мы всегда были сторонниками сильного рубля, однако, понимаем, что бюджету и экспортерам выгоден слабый рубль.

В принципе люди, которые критикуют ЦБ, обычно ничего не понимают в экономике. Их мечта чтобы вместо независимого Банка России было бы обычное министерство, которое бы подчинялось премьеру. Они почему-то считают, что Банк России отвечает за развитие экономики. На самом деле, за развитие экономики отвечает частный бизнес, госкорпорации и Минэкономразвития.

Россия и мир столкнулись с пандемией. Это очень серьезный вызов. Но в России не рухнул ни один системообразующий банк, инфляция – на отметке 3% при таргете в 4%, котировки российских акций и рубля на привычных уровнях. Сейчас в Банке России очень сильная команда. Некоторые из ключевых специалистов работали в ведущих российских частных финансовых компаниях и банках. У меня к Банку России только одна претензия. Слишком резкое и необоснованное снижение ключевой ставки. Это ведет к тому, что ставки по вкладам слишком низкие. К концу года они упадут до уровня инфляции или даже ниже. Это прямой удар по сбережениям наших граждан.

Ну и в заключение, с целью повышения доверия к национальной валюте Банку России давно пора вернуть копейку, проведя деноминацию рубля. Коэффициент 1 к 100 напрашивается сам собой. И вернуть на денежные знаки великих людей нашей страны, начиная со средневековья и заканчивая прошлым столетием, т.е., от Владимира Крестителя до Петра Столыпина, тоже было бы неплохо.