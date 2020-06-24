ИАЦ «Альпари»: Дорогу биржевым оптимистам!

Во вторник отечественный рынок ценных бумаг вышел в плюс - тут и нефть сработала в качестве опоры, и внешний фон «подтянул» оптимистов. Китай и США не ссорятся, и это хорошо для инвестиционного мира - самое время купить. Индекс МосБиржи на этом фоне вырос до 2788 пунктов, и после некоторого перерыва снова можно сказать, что покупатели нацелились на 2800 пунктов. Рубеж можно взять с наскока, но не факт, что получится закрепиться заметно выше него. Индекс РТС поднялся к 1289 пунктам, новая цель роста - 1285 пунктов, сообщает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- В среду российские биржи работать не будут по случаю выходного дня в России.

Очень неплохо себя показали во вторник акции «НорНикеля». Бумага падала с тех пор, как случилась экологическая катастрофа с розливом топлива, и сейчас, когда компания неплохо поработала над ликвидацией последствий происшествия, акции вновь стали интересны для приобретений. Как только акции перешагнут рубеж в 20000 руб., можно будет говорить о выходе из «штопора» и полноценном восстановлении котировок.

Бумаги «РусГидро» выглядят потрясающе, хотя и корректируются сегодня. Накануне акция обновила пик на уровне 0,8401 руб., новая цель - 0,8500 руб. После отката, думается, бумага очень быстро ее реализует, восходящий торговый канал остается в силе.

Доллар США во вторник вечером продолжает отступать и торгуется по 68,67 руб. Рубль опирается на всеобщий позитив, в то время как внутренних поводов для роста уже нет. С момента, когда ЦБ понизил ставку, доходность ОФЗ сократилась, а это вряд ли понравится нерезидентам. Спроса на госдолг может стать меньше, синхронно сократится и поддержка для «россиянина». Краткосрочно, американская валюта остается в пределах 68,65-69,50 руб. Евро торгуется по 77,78 руб., диапазон колебаний на ближайшее время составляет 77,65-78,50 руб.