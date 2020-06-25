COVID-19 продолжает нервировать покупателей

Американский рынок акций завершил торги 23 июня на положительной территории, хотя и вдалеке от максимумов сессии. S&P500 поднялся на 0,65%, до 3131 пунктов. Ралли крупных технологических компаний позволило Nasdaq в очередной раз обновить максимум. Предварительные данные индексов деловой активности за июнь указывают на постепенную нормализацию экономической деятельности в Штатах. Впрочем, большую часть сессии рынок провел в боковике при отсутствии свежих драйверов роста и на опасениях развития второй волны пандемии, Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

- Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику под давлением продолжающейся пандемии. В США число ежедневных заражений приблизилось к пиковым значениям апреля на уровне 35 тыс., что создает риски повторного ввода ограничений и откладывает полноценное возобновление экономической активности. Губернатор Техаса призвал жителей штата оставаться дома. Власти ЕС могут оставить закрытыми границы для путешественников из США, Бразилии и России.

Экономические последствия пандемии остаются в фокусе внимания. Сегодня МВФ представит обновленный прогноз для мировой экономики с предполагаемым снижением темпов роста на 2020 год. Министр финансов США заявил, что Белый дом рассматривает возможность принятия нового пакета стимулов для наиболее пострадавших от пандемии отраслей бизнеса.

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei в минусе на 0,07%. Гонконгский Hang Seng теряет 0,5%, шанхайский CSI300 растет на 0,4%. Фондовые площадки Европы открылись снижением в пределах 2%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опустилась к 0,70%. Августовский фьючерс на Brent ушел ниже $43 за баррель. Золото поднимается выше $1770 за унцию, обновляя максимумы с 2012 года. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится к 3100 пунктам.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 10 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает консолидироваться у 3100 пунктов, оставаясь выше значимого уровня — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с позитивными значениями RSI. Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что сигнализирует об улучшении моментума. При этом индикатор MACD остается в минусе, свидетельствуя о сохраняющейся неопределенности. Рынок с высокой вероятностью оставил позади мартовские минимумы и избавился от последующей перекупленности начала июня, но противоречивые сигналы пока скорее указывают на вероятность периода консолидации, чем на развитие нового ралли.