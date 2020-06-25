Россияне начали возвращать сбережения в банки

В мае россияне начали возвращать валюту в банки. Всего объем средств на валютных депозитах за месяц вырос на 721,1 миллиона долларов, или 0,8 процента. На 1 июня объем валютных депозитов составил 88,97 миллиарда долларов. Однако граждане вернули только 8,7 процента того, что изъяли с валютных вкладов с начала года. При этом в мае незначительно сократились рублевые вклады. Их объем снизился на 0,4 процента, или 92,14 миллиарда рублей, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари:

- В июне ситуация стабилизировалась: средства розничных клиентов на счетах выросли на 0,5 процента, увеличились остатки как в рублях, так и в валюте. Возвращение сбережений в банки говорит о том, что россиян стала меньше беспокоить пандемия и вызванная ей экономическая ситуация. А также налоговые новации правительства в отношении депозитов. Вместе с тем, снижение ключевой ставки Банка России продолжится, на конец года она должна составить 4%. Следом упадут и ставки по депозитам, они окажутся сопоставимы или ниже инфляции. Часть средств перетечет на рынок акций. Мосбиржа запускает торги акциями иностранных компаний. И данный сектор однозначно заинтересует часть россиян.