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Больше половины россиян одобряют повышение НДФЛ для высоких зарплат

25 июня 2020

23 июня в обращении к населению Владимир Путин объявил о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.

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Согласно опросу SuperJob, решение президента повысить ставку НДФЛ одобряет 61% россиян. Противников инициативы — 19%, причем среди них как те, кто считает, что подобная мера слишком мягкая («От 2,5 млн руб. надо»; «Следовало бы облагать 15% всю сумму, а не только ее излишек»), так и респонденты, которые уверены в нецелесообразности изменения налогообложения («В итоге бизнес будет закладывать этот налог в цену товара, что приведет к росту цен»).Каждый пятый затруднился с оценкой нововведения.  

Женщины высказывались с поддержкой инициативы властей чуть чаще мужчин (63 и 60% соответственно). Число россиян, одобряющих решение президента, растет с увеличением возраста опрошенных: 47% среди молодежи до 24 лет и 68% среди россиян старше 45 лет. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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