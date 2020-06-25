В поселке Кутулик Иркутской области появится хлебоприемный пункт

Создание пункта даст толчок к развитию растениеводства и создаст стабильный рынок сбыта зерновых культур, сообщают в областной администрации.

Проект, включающий в себя три этапа, будет подготовлен и представлен муниципалитетом в течение месяца. Основной вид деятельности будущего ХПП: прием, хранение, подработка зерна, производство муки, подработка отходов в корма, а в дальнейшем – производство хлебобулочных и макаронных изделий.

– Отмечу очень важный момент – проявление инициативы на местах. В советские времена в этом районе функционировал хлебоприемный пункт. Впоследствии он прекратил свою работу. Восстановление пункта придаст новый импульс развитию сельхозпроизводств. Принципиально, что инициатива исходит непосредственно от крестьянско-фермерских хозяйств. Правительство региона будет максимально содействовать запуску площадки. В перспективе в каждом районе должны появиться подобные точки развития, – сказал глава региона.