В Аларском районе ликвидируют несанкционированную свалку

16 кубометров мусора в ближайшее время вывезут с несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в Аларском районе. Прорабатываются способы восстановления загрязненного участка, сообщают в областной администрации.

- В течение месяца необходимо подготовить конкретные предложения по использованию этой площадки. В сентябре я планирую вновь ее посетить, чтобы проверить, как выполнены работы, - отметил исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

В 2019 году администрации муниципального образования «Кутулик» предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета в размере 2,2 млн рублей. Создано 33 контейнерных площадки. В 2020 году 15 муниципальным образованиям Аларского района на создание контейнерных площадок выделяется 39,2 млн рублей.

На данный момент с территории Аларского района на два официальных полигона в год вывозится порядка 10 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.