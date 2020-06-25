Специалист по автострахованию в Иркутске в среднем зарабатывает 35 тыс. рублей в месяц

Так, по данным Superjob, специалист по автострахованию в этом городе в среднем получает 35 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 49 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в Красноярске средняя зарплата составляет 35 000 рублей в месяц. В Чите – 37 000 рублей, в Улан-Удэ – 32 000 рублей в месяц.