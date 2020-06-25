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Школьница из Тайшета победила в акции «Сохраняй природу»

25 июня 2020

- Заявки на участие поступили из всех регионов, - отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. 

«Большая перемена» стартовала 28 марта одновременно с началом периода самоизоляции. Конкурс является первым масштабным проектом для школьников 8-10 классов, главная цель – дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны, проявить себя. 

Индивидуальная траектория участия - это образовательная новация, которая впервые была применена в школьных олимпиадах и конкурсах. 

Следующий этап конкурса - решение кейсовых задач. После этапа решения кейсов школьников ждут очные соревнования - 18 очных полуфиналов пройдут во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в октябре текущего года в Москве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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