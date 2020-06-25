Школьница из Тайшета победила в акции «Сохраняй природу»

- Заявки на участие поступили из всех регионов, - отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Большая перемена» стартовала 28 марта одновременно с началом периода самоизоляции. Конкурс является первым масштабным проектом для школьников 8-10 классов, главная цель – дать возможность каждому подростку найти свои сильные стороны, проявить себя.

Индивидуальная траектория участия - это образовательная новация, которая впервые была применена в школьных олимпиадах и конкурсах.

Следующий этап конкурса - решение кейсовых задач. После этапа решения кейсов школьников ждут очные соревнования - 18 очных полуфиналов пройдут во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в октябре текущего года в Москве.