В Иркутске движение ограничат по улице Марата и Рабочего Штаба

В связи с провидением работ на тепловой сети движение по улицам со 2 июля по 15 августа будет ограничено, сообщают в Иркутскэнерго.

В районе дома № 11 по улице Рабочего Штаба с 08:00 2 июля до 22:00 15 августа 2020 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части улицы Рабочего Штаба – в направлении движения от улицы Маратовского кольца до улицы Трубецкого.

А также, на пересечении улиц Марата и Сурикова с 08:00 2 июля до 22:00 15 августа 2020 года будет закрыто движение для автотранспорта по проезжей части улицы Марата в районе дома № 2 – в направлении движения от улицы Чкалова до улицы Сурикова, а также будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе на пересечении улиц Сурикова и Марата – в направлении движения от улицы Чудотворской до переулка Гершевича.