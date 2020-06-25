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Иркутская область в цифрах: главное из статистики за 2019 год

25 июня 2020

В регионе более 63 тыс. предпринимателей, за год здесь построили 13 тыс. квартир, фермеры Приангарья держат первенство по объему производства зерна и опережают сельскохозяйственные организации, сообщает Иркутскстат.

  • В 2018 году Иркутская область заняла 2-е место в Сибирском федеральном округе по объему ВРП на душу населения. 
  • В регионе более 63 тысяч индивидуальных предпринимателей. 
  • Ежедневно в Иркутской области производится 67 тонн колбасных изделий. 
  • За год в регионе построено 13 тысяч квартир. 
  • Каждый житель Иркутской области за год потратил на потребительском рынке, оплачивая товары, услуги и общественное питание, в среднем 212 тысяч рублей.  
  • В течение двух лет фермеры Приангарья держат первенство по объему производства зерна, опередив сельскохозяйственные организации. 
  • За год население Иркутской области сократилось на 6,5 тыс. человек. 
  • Доходы 10% самых состоятельных жителей нашего региона в 11 раз превышают доходы такой же по численности группы малообеспеченных.  
  • По сравнению с занятыми в экономике неработающие мужчины в будний день имеют на 3 часа больше свободного времени (почти 5,5 часа). 
  • Около половины (45%) занимавшихся поиском работы были заняты в экономике (они искали более подходящую работу или подработку). 
  • 57% семей, живущих в многоквартирных домах, отметили, что прилегающая к дому территория оборудована детской площадкой, 21% - что поблизости имеется площадка (сооружения) для занятий спортом.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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