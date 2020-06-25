Иркутская область в цифрах: главное из статистики за 2019 год

В регионе более 63 тыс. предпринимателей, за год здесь построили 13 тыс. квартир, фермеры Приангарья держат первенство по объему производства зерна и опережают сельскохозяйственные организации, сообщает Иркутскстат.
- В 2018 году Иркутская область заняла 2-е место в Сибирском федеральном округе по объему ВРП на душу населения.
- В регионе более 63 тысяч индивидуальных предпринимателей.
- Ежедневно в Иркутской области производится 67 тонн колбасных изделий.
- За год в регионе построено 13 тысяч квартир.
- Каждый житель Иркутской области за год потратил на потребительском рынке, оплачивая товары, услуги и общественное питание, в среднем 212 тысяч рублей.
- В течение двух лет фермеры Приангарья держат первенство по объему производства зерна, опередив сельскохозяйственные организации.
- За год население Иркутской области сократилось на 6,5 тыс. человек.
- Доходы 10% самых состоятельных жителей нашего региона в 11 раз превышают доходы такой же по численности группы малообеспеченных.
- По сравнению с занятыми в экономике неработающие мужчины в будний день имеют на 3 часа больше свободного времени (почти 5,5 часа).
- Около половины (45%) занимавшихся поиском работы были заняты в экономике (они искали более подходящую работу или подработку).
- 57% семей, живущих в многоквартирных домах, отметили, что прилегающая к дому территория оборудована детской площадкой, 21% - что поблизости имеется площадка (сооружения) для занятий спортом.