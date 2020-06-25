Прокуратура признала объект незавершенного капитального строительства, возведенного в Листвянка, самовольным

Установлено, что на земельном участке, расположенном в Листвянка, возведен объект незавершенного капитального строительства, общей площадью 307 кв.м., без надлежащей полученной разрешительной документации на строительство, сообщают в прокуратуре.

Прокурор района предъявил в Иркутский районный суд исковое заявление о признании данного объекта незавершенного капитального строительства самовольным, о возложении на собственника обязанности снести самовольно возведенный объект за счет собственных денежных средств.