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Прокуратура признала объект незавершенного капитального строительства, возведенного в Листвянка, самовольным

25 июня 2020

Установлено, что на земельном участке, расположенном в Листвянка, возведен объект незавершенного капитального строительства, общей площадью 307 кв.м., без надлежащей полученной разрешительной документации на строительство, сообщают в прокуратуре. 

Прокурор района предъявил в Иркутский районный суд исковое заявление о признании данного объекта незавершенного капитального строительства самовольным, о возложении на собственника обязанности снести самовольно возведенный объект за счет собственных денежных средств.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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