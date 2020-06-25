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В Иркутской области началось общероссийское голосование

25 июня 2020

В восемь утра в Приангарье открылись избирательные участки. Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ продлится до 30 июня включительно.

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Как сообщает областная избирательная комиссия, с 25 по 29 июня участковые избирательные комиссии работают с 8 до 20 часов, 30 июня – с 8 до 19 часов. 1 июля голосование будет проводиться с 8 до 20 часов.

Все избиркомы получили антисептические средства и СИЗ, предназначенные для обеспечения профилактических мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Правительство Иркутской области закупило более 1,7 млн одноразовых масок, 1,7 млн одноразовых перчаток, 64 тонны антисептика, около двух тысяч бесконтактных термометров, более 1,2 млн шариковых ручек.  

На входе в помещения для голосования гражданам будут измерять температуру. Для соблюдения социальной дистанции на полу нанесена разметка.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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