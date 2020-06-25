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В лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов ввели режим ЧС

25 июня 2020

На данный момент в Усть-Кутском районе 410 га леса, причиной возгорания стал грозовой разряд, сообщают в областной администрации.

Также пожар площадью в 121 га действует в Жигаловском районе. От также возник из-за грозы. В тушении задействовано 55 пожарных-десантников. Планируется привлечение сил федерального резерва Рослесхозя для прокладки минерализованных полос. 

– Поручаю министерству лесного комплекса направить в эти районы специалистов для координации действий по тушению пожаров. Мэрам территорий провести заседания муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, документально оформить введение режима ЧС, взять под личный контроль развитие обстановки с лесными пожарами, – поставил задачи врио губернатора. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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