На участках федеральной трассы "Вилюй" в Братском и Усть-Кутском районах досрочно уложили слои износа

Раньше на два месяца завершены работы по устройству защитных слоёв асфальтобетона на 36 километрах автодорог, сообщают в Упрдор «Прибайкалье».

Восстановление провели, частично отфрезеровав старое дорожное полотно, уложили выравнивающий слой из асфальтобетона и прочное тонкослойное покрытие из горячей битумоминеральной смеси. Таким образом усилены сцепные качества асфальта, ликвидированы места просадок и мелкие дефекты. Кроме того, укреплены обочины и бермы, выправлено металлическое барьерное ограждение, нанесена горизонтальная разметка. Работы велись поэтапно небольшими участками, чтобы сократить неудобства для автомобилистов.