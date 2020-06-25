Расходы россиян на еду постепенно стабилизируются

При общих расходах среднестатистической российской семьи в мае в размере 57,6 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 23,9 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 42%.

Согласно расчетам Romir Scan Panel, в мае общие расходы среднестатистической российской семьи составили 57,6 тыс. руб., что на 1,4% выше, чем в апреле, и на 13,5% ниже мая 2019 года. Расходы на продукты питания в мае оказались равна 23,9 тыс. руб.

Доля расходов на питание составила 42%, что является одним из самых высоких значений индекса. По сравнению с апрелем индекс сократился на 8,7%. При этом против прошлого года индекс растет на 32,9%.

Предыдущее значение индекса было самым высоким за наблюдаемый период и являлось следствием снижения благосостояния и настроений населения, роста цен и карантинных мер.

Несмотря на положительную динамику, выражающейся в снижении расходов на еду и росте совокупных расходов, индекс принял текущее значение (намного более высокое, чем в среднем по сезону) на фоне большей определенности покупателей: необходимости в закупке товаров на длительный срок в мае у покупателей уже не было. Это говорит о том, что сейчас влияние на индекс оказывают скорее структурные, чем временные факторы. В ближайшие месяцы индекс будет корректироваться в сторону стабилизации, но возврата к прежним значениям не ожидается.