Новости

Сбербанк выдал первую «Сельскую ипотеку» в Иркутске

25 июня 2020

В Иркутском отделении Байкальского банка Сбербанка выдана первая «Сельская ипотека». Жилищный кредит со специальной ставкой на сумму 2 млн 400 тыс рублей получил житель Иркутска на приобретение квартиры в Иркутском районе, поселке Маркова. 

Действующая ставка по «Сельской ипотеке» составляет 3%, клиент воспользовался дополнительной услугой банка – Сервисом электронной регистрации (до 30.06.2020 действует акция – дисконт – 0,3п.п. к ставке при оформлении электронной регистрации) и в итоге ему была одобрена ставка 2,7% годовых.

Объектами недвижимости, приобретаемой с помощью «Сельской ипотеки» могут быть квартира, дом с земельным участком или таунхаус. По условиям программы приобретение объекта недвижимости возможно: на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ. Участвуют в данной программе все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для прочих субъектов РФ — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет.

Первоначальный взнос — минимум 15% от стоимости объекта недвижимости. У программы есть ряд отличительных особенностей от других ипотечных продуктов, например, заявитель при оформлении сделки   должен предоставить в банк  оригинал  справки из администрации сельского поселения о том, что объект недвижимости соответствует назначению «Жилое»; каждое сельское поселение, где расположен приобретаемый объект, обязательно проверяется на факт присутствия   поселения в списке территорий ,допустимых для кредитования;  каждая заявка на сельскую ипотеку обязательно должна получить   одобрение от Минсельхоза  региона в течение 20-22 рабочих дней.

Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

Читайте также:

Объем финансирования по сельской ипотеке вырастет в 2020 году втрое
16 июня 2020
РСХБ прогнозирует достижение своего лимита по сельской ипотеке в июне
5 июня 2020

«Новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки и Сбербанк участвует в ее реализации. Программа  имеет ряд особенностей, которые отличают ее от других государственных программ по процессу оформления: необходимость согласования с Минсельхозом  каждого клиента для контроля лимита, передача информации на бумажных носителях для отчетности, согласование кредитуемых объектов с местными властями на предмет соответствия критериям. Процесс оформления «сельской ипотеки» непростой, тем ценнее   первая сделка, завершенная в Иркутске».      

Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки продлится до 31 декабря 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Сельская ипотека, последние новости #cельскаяипотека #ипотека3%":
Все материалы сюжета (16)


Реклама на сайте

Налог на богатых
На эти два процента и заживем
Почему повышение НДФЛ — это плохая идея
Кудрин прокомментировал повышение НДФЛ «для богатых»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании