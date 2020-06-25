Китайский авторынок в мае показал рост впервые после почти трех лет падения

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам мая увеличились на 7% и составили 1 млн 674 тыс. единиц, сообщает «АВТОСТАТ».

Положительный результат в этом сегменте зафиксирован впервые с июля 2017 года, чему способствовали отложенный покупательский спрос, сформировавшийся в период карантина из-за пандемиии кронавируса, а также скидки и акции автопроизводителей и дилеров. В свою очередь, правительство КНР рекомендовало банкам снизить процентные ставки по автокредитам и на два года продлило субсидии на покупку электромобилей (до 2022 года).

За пять месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 27,4% до 6 млн 109 тыс. машин. Согласно прогнозу CAAM, по итогам всего 2020 года продажи автомобилей в Китае снизятся на 15 – 25% по сравнению с прошлым годом, когда в стране было реализовано 21 млн 444 тыс. машин (-9,6%).