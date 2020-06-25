За сутки коронавирус подтвержден у 145 человек в Иркутске

В Иркутске 25 июня коронавирус подтвержден у 145 человек. Всего в регионе за последние сутки зарегистрировано 206 новых случаев COVID-19. Ситуация с вирусом в регионе остается сложной, суточный прирост вновь инцфицированных пока не идёт на спад и составляет 3,3%. Об этом свидетельствует карта распространения на 25 июня.

Города-лидеры по числу инфицированных:

Иркутск – 3128 (+145) Усть-Кут – 848 (+3) Иркутский район – 555 (+8) Бодайбо – 350 (0) Братск – 339 (+10).

Три человека скончались за последние сутки, всего за период эпидемии умерли 75: из них 35 от COVID-19, 43 (+3) от заболеваний, не связанных с вирусом.

Всего за периода эпидемии в регионе выявлены 6408 случаев коронавируса.