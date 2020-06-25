Новости

За сутки коронавирус подтвержден у 145 человек в Иркутске

25 июня 2020

В Иркутске 25 июня коронавирус подтвержден у 145 человек. Всего в регионе за последние сутки зарегистрировано 206 новых случаев COVID-19. Ситуация с вирусом в регионе остается сложной, суточный прирост вновь инцфицированных пока не идёт на спад и составляет 3,3%. Об этом свидетельствует карта распространения на 25 июня.

Читайте также:

В России на 25 июня количество заболевших коронавирусом достигло 613 тысяч
25 июня 2020
Китайский авторынок в мае показал рост впервые после почти трех лет падения
25 июня 2020

Города-лидеры по числу инфицированных:

  1. Иркутск – 3128 (+145)
  2. Усть-Кут – 848 (+3)
  3. Иркутский район – 555 (+8)
  4. Бодайбо – 350 (0)
  5. Братск – 339 (+10).

Три человека скончались за последние сутки, всего за период эпидемии умерли 75: из них 35 от COVID-19, 43 (+3) от заболеваний, не связанных с вирусом.

Всего за периода эпидемии в регионе выявлены 6408 случаев коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1725)


Реклама на сайте

Налог на богатых
На эти два процента и заживем
Почему повышение НДФЛ — это плохая идея
Кудрин прокомментировал повышение НДФЛ «для богатых»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании