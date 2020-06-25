«Илим» инвестирует 32,5 млн рублей в защиту лесов от пожаров

Группа «Илим» в 2020 году направит на мероприятия по охране и защите лесов от пожаров 32,5 млн рублей. Эти средства пойдут на строительство и ремонт более 360 км противопожарных дорог, прокладку и прочистку 2473 км противопожарных минерализованных полос и 300 км просек. Компания продолжит содержание действующих противопожарных дорог, пожарных водоемов, противопожарных разрывов и вертолетных площадок.

С начала пожароопасного периода силами компании уже ликвидированы 14 лесных пожаров (13 в Иркутской области и один – в Архангельской). Были задействованы около сотни сотрудников Группы «Илим», 20 единиц тракторной техники и 30 транспортных средств для перевозки людей и доставки техники к очагам возгорания.

В этом году между Министерством лесного комплекса Иркутской области и Группой «Илим» подписано Соглашение о взаимодействии при борьбе с лесными пожарами. Его цель – четкая и эффективная координация действий всех заинтересованных сторон при тушении пожаров и выполнении мероприятий по недопущению их распространения. Аналогичные Соглашения уже действуют в Архангельской области и Республике Коми.