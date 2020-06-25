ВТБ расширяет присутствие в Китае

ВТБ, единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, открыл новый офис в Шанхайской башне, расположенной в главном центре финансового района Шанхая Пудун. Расширение присутствия в регионе позволит продолжить активное наращивание клиентской базы и увеличение команды, запуск линейки новых продуктов, а также качественное улучшение инфраструктурной и информационной среды.

Проект был реализован в рекордные сроки: путь от выбора подрядчиков до завершения переезда всех сотрудников филиала занял всего полгода. Офис занимает около 1 500 квадратных метров, что в 2 раза больше по сравнению с предыдущим офисом банка ВТБ в Шанхае. Офис расположен на 25-м этаже и представляет собой современное agile-пространство, отвечающее всем потребностям клиентов и персонала. Параллельно с открытием нового офиса была проведена работа по модернизации IT-инфраструктуры.

Потребность в новом офисе возникла из-за постоянного увеличения объемов бизнеса ВТБ в Китае в рамках реализации обновленной стратегии банка. Так, за последние два года численность сотрудников в Шанхайском офисе увеличилась в два раза.

«В условиях непростой обстановки в мире мы остаемся стабильным и надежным финансовым партнером для компаний из Китая и России. Открытие нового современного офиса в самом высоком здании Азии именно сейчас – в некотором смысле символично, ведь это демонстрирует уверенность нашей стратегии роста в регионе и высокий профессионализм всей команды, работающей в Шанхае», – отметил Риккадо Орчел, руководитель группы по развитию и координации международного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

«Благодаря удачному сочетанию корпоративного стиля ВТБ с оригинальным дизайнерским решением, мы воплотили наше видение банка будущего и создали комфортное рабочее пространство для сотрудников и наших клиентов. Постоянно растущий интерес клиентов к развитию российско-китайского бизнеса дает возможность ВТБ расширять свое присутствие в регионе и предоставлять клиентам все более широкую линейку продуктов. На данный момент наиболее востребованными международные платежи, документарные операции, торговое и экспортное финансирование», – сообщил Глеб Яковлев, управляющий филиалом ВТБ в Шанхае.

СПРАВКА

Группа ВТБ работает в Китае с 2008 года. Офисы Банка в Гонконге и Шанхае предоставляют широкий спектр услуг корпоративным клиентам, в том числе открытие и ведение расчетных счетов резидентов и нерезидентов КНР, международные и внутренние платежи, кредитование, документарные операции, проведение сделок в сфере торгового и экспортного финансирования (в том числе в национальных валютах), конверсионных и деривативных операций, а также торговли на сырьевых рынках.