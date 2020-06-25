Новая стратегия развития Иркутской области рекомендована к внесению в ЗC

Сегодня на заседании Правительства региона рассмотрели проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года и рекомендовали его к внесению в Законодательное собрание Иркутской области.

Владимир Гордеев, заместитель министра экономического развития

Напомним, в течение нескольких месяцев сотрудники министерства экономического развития Иркутской области проводили широкое общественное обсуждение проекта Стратегии, рабочие совещания с мэрами, учли предложения депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания региона, членов Координационного научного совета и Совета молодых ученых, Союза строителей, клуба «Байкальские стратегии». Проект рассмотрели на общем собрании Ассоциации муниципальных образований, в Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».

- В ходе совещаний с муниципальными образованиями были уточнены перечни инвестпроектов в Иркутской области и выявлены ключевые проблемы, в том числе и по созданию необходимой инфраструктуры, – сказал заместитель министра экономического развития Владимир Гордеев. – Исходя из этого, определили текущую и перспективную экономическую специализацию на семи опорных территориях вместо шести, как это было в ранней версии документа.

В регионе сейчас реализуется порядка 120 инвестпроектов общей стоимостью более 800 млрд рублей. Это позволит создать около 40 тыс. рабочих мест.

В проекте Стратегии большое внимание уделяется вопросам закрепления специалистов на территории за счет повышения оплаты труда, строительства жилья для работников образования, здравоохранения, культуры, а также привлечения специалистов для работы в сельских территориях. Важно привлечение молодых специалистов и ученых.

Флагманским проектом по развитию науки будет являться создание в регионе международного научно-образовательного центра «Байкал» (НОЦ).

Таким образом, приоритетами документа стали «Накопление и развитие человеческого капитала», «Создание комфортного пространства для жизни», «Сохранение уникальной экосистемы региона», «Экономический рост и эффективное управление».

В проекте Стратегии прописали максимально конкретные мероприятия по достижению поставленных целей и задач, которые и войдут в план мероприятий.

Ознакомиться с проектом Стратегии можно на сайте министерства экономического развития Иркутской области https://irkobl.ru/sites/economy/socio-economic/project2036/