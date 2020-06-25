Инвестсовет Иркутской области поддержал два крупных региональных проекта

Сегодня, 25 июня, на заседании Инвестсовета под руководством главы региона Игоря Кобзева были рассмотрены проекты ОК «РУСАЛ» и ПАО «Высочайший», претендующие на получение господдержки.

Инвестпроект ОК «РУСАЛ» предусматривает строительство первого пускового комплекса Тайшетского алюминиевого завода. Реализация проекта позволит обеспечить выпуск до 429 тыс. тонн в год первичного алюминия и сплавов на его основе.

ПАО «Высочайший» планирует построить горно-обогатительный комбинат на базе месторождения «Светловское». Проект реализуется на базе лицензионной площади «Светловское рудное поле», расположенной в Бодайбинском районе. В результате реализации проекта предполагается выйти на производство более 3 тонн золота в год.

Предполагается, что благодаря этим двум проектам в области будет создано свыше 2000 новых рабочих мест, общий объем инвестиций составит порядка 80 млрд рублей. Напомним, что для участников региональных инвестиционных проектов предусмотрен ряд налоговых льгот.

По итогам сегодняшнего заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской области было принято решение рекомендовать ОК «РУСАЛ» и ПАО «Высочайший» представить в минэкономразвития региона пакет документов для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

- Правительство региона готово поддерживать инвестпроекты, которые будут работать на социально-экономическое развитие Иркутской области. От их реализации мы ждем увеличения налоговых поступлений в бюджет и появления новых рабочих мест, - отметил врио Губернатора Игорь Кобзев.