Анализ объектов накопленного вреда на «Усольехимпроме» проведут до 26 июля

Вопрос ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде от деятельности предприятий «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский силикон» обсудили сегодня, 25 июня, в Правительстве Иркутской области. Совещание прошло под председательством исполняющего обязанности Губернатора региона Игоря Кобзева.

Накануне объекты, находящиеся на территории бывших предприятий, осмотрели представители федеральных ведомств - Минприроды, Минобороны, Минпромторга, Росприроднадзора, Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Федеральный экологический оператор», АО «Русатом Гринвэй», а также Правительства Иркутской области и муниципального образования Усолье-Сибирское.

На промышленной площадке завода «Усольехимпром» площадью более 610 га находятся более 200 промышленных объектов: 140 цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 км, почти 50 км наземных и подземных коммуникаций. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами.

Участники рабочей поездки осмотрели самые проблемные объекты накопленного экологического вреда: цех ртутного электролиза, емкости с токсичными веществами и скважины с отходами производства эпихлоргидрина (только по официальным данным туда закачано 18 000 тонн отходов), промливневый коллектор, КОС-1 и КОС-2, полигон химических отходов, нефтяную линзу в районе водозабора Ангары.

На совещании также обсудили дорожную карту по приведению территории г. Усолье-Сибирское в безопасное состояние. Одним из мероприятий дорожной карты является включение очагов загрязнения в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС).

- Наша ближайшая задача - провести комплексный анализ всей промышленной площадки и прилегающей к ней территории, определить все объекты накопленного экологического вреда, их характеристики, разработать дорожную карту, определить, какие мероприятия являются критическими и требуют оперативного вмешательства, какие - планового. В этой работе необходима слаженность всех структур: федеральных, региональных, контрольно-надзорных органов, органов прокуратуры, чтобы все наши решения имели комплексный характер, - доложил исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

- Неэффективное обращение с отходами приводит к образованию объектов накопленного экологического вреда – таких, как промплощадка «Усольехимпром». Считаю, что приведение объекта в безопасное состояние даст хороший старт решению экологических проблем в регионе, - подчеркнул первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков.

Росприроднадзор уже провел большую работу по исследованию загрязненной территории. Также сегодня на промплощадку прибывает техника Министерства обороны Российской Федерации, с помощью которой будет проведен химический анализ объектов и выявлены все очаги загрязнения.

- Комплексный анализ объектов накопленного экологического вреда в результате деятельности химических предприятий в Усолье-Сибирском будет проведен до 26 июля. Такое поручение было дано заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко. К обозначенному сроку мы должны представить полные результаты обследования промплощадки и прилегающих к ней земельных участков, а также актуализировать дорожную карту. Важно сделать так, чтобы жители Усолья-Сибирского видели: главная экологическая проблема города решается. Правительство области принимает для этого все меры, которые возможны в рамках законодательства, - подытожил глава региона.



Справка:

Ранее ФГУП «Федеральный экологический оператор» и Иркутская область подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается взаимодействие для формирования современной инфраструктуры по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов на территории Иркутской области, взаимодействие по разработке и реализации проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, участие в развитии и внедрении новых технологий.